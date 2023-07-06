В Башкирии свыше 8 тысяч человек подверглись смертельной опасности

23:54, 06 июл 2023

В Республике Башкортостан в результате укусов клещей пострадали более 8 293 человек, из них 2 838 - дети. Согласно данным отделения Роспотребнадзора РБ, количество обращений по поводу присасывания клещей находится на уровне среднего значения за последние несколько лет.



"По информации на 6 июля, проведены противоклещевые мероприятия с контролем качества и эффективности обработки акарицидами на площади около 4 тысяч га, включая территорию летних оздоровительных организаций более 1389 га", - сообщили представители ведомства.



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Автор: Семен Подгорный