Роспотребнадзор Башкирии сообщил о росте заболеваемости мышиной лихорадкой в 1,4 раза

12:19, 08 июл 2023

В Башкирии за первое полугодие 2023 года отмечается увеличение заболеваемости мышиной лихорадкой. Об этом информировала Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора региона. По имеющейся информации, число зарегистрированных случаев выросло в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 616 человек, сообщают журналисты издания "Башинформ".







Кроме того, по словам главы ведомства, отмечается рост в 2,3 раза средних многолетних показателей на 100 000 населения. Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в таких районах как Уфимский, Давлекановский, Ермекеевский, Благовещенский и Октябрьский.



По информации Анны Казак, также наблюдается увеличение числа инфицированных среди детей - 32 ребенка.

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Фото: freepik