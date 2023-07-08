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В Башкирии после проверки Роспотребнадзора досрочно завершили смену в детском лагере

В Башкирии после проверки Роспотребнадзора досрочно завершили смену в детском лагере

17:43, 08 июл 2023

Информация о возникновении отдельных случаев заболевания острой кишечной инфекции в лагере "Росинка" Краснокамского района поступила в Роспотребнадзор Башкирии. Ведомство проинформировало о проведении эпидемиологического обследования по данному сообщению.



Результаты проб, опросов и медосмотров показали, что в учреждении не обнаружено новых случаев инфекционных заболеваний. Массовых заболеваний также не было выявлено. Ведомство взяло на контроль ситуацию.


Представители лагеря отметили, что после проверки Роспотребнадзором была обнаружена угроза аварийной ситуации на центральных водоснабжающих сетях. Кроме того, с учетом установившейся жаркой погоды возникли риски создания некомфортных условий для детей. Поэтому руководство ООО "ЛОЦ Энергетик" приняло решение о досрочном завершении 2-ой смены в ДОЦ "Росинка".

Администрация предложила два варианта компенсации: возможность перевода в 4-ю смену или возврат средств за неиспользованные дни.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Краснокамский район
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