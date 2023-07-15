В Башкирии фиксируют новые случаи заражения опасной инфекцией

10:51, 15 июл 2023

В Башкортостане продолжается рост количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Согласно последним данным, представленным Министерством здравоохранения Башкирии, на 14 июля за последние сутки заболели 15 человек. Общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 с начала пандемии составляет почти 369 400.







В настоящее время на стационарном лечении находится 91 пациент. Амбулаторное лечение проходят 485 человек, из которых 146 человек в возрасте 60 лет и старше.



За последние сутки выздоровели десять человек. Общее число пациентов, вылечившихся с начала пандемии, составляет 362 725 человек.



Кроме того, был зафиксирован еще один летальный случай от коронавируса. Общее число умерших от этого заболевания достигло 6098 человек.

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Автор: Семен Подгорный