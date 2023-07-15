Врачи предупреждают: кефир и сметана не помогают при солнечных ожогах

11:27, 15 июл 2023

Врач-хирург заявил, что применение кефира и сметаны не оказывает положительного эффекта при солнечных ожогах.







Специалист указал, что данные продукты не способны облегчить раздражение кожи, а в некоторых случаях могут даже усугубить воспалительный процесс.



Он пояснил, что, возможно, миф о полезности кефира и сметаны возник из ощущения прохлады, которую они могут доставить при нанесении на кожу. Однако это ощущение не связано с их лечебными свойствами, и эти продукты не способны реально облегчить состояние.





Важно отметить, что жир, содержащийся в кефире и сметане, может создать благоприятную среду для размножения патогенной микрофлоры на поврежденном участке тела. Специалист подчеркнул, что ожоги также могут воспалиться при применении масел, лосьонов и кремов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik