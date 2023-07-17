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В Башкирии 46 детей заразились корью

В Башкирии 46 детей заразились корью

11:53, 17 июл 2023

В Башкирии выросло количество заболевших корью. По информации республиканского отделения Роспотребнадзора, в регионе было обнаружено 65 случаев заболевания, из которых 46 - дети.



В столице республики зафиксировано 22 случая заражения. Заболеванию в основном подвержено население, которое не было привито, сообщают специалисты. 

Симптомы кори:
Через 8-12 дней после заболевания появляется лихорадка, общая слабость, насморк, кашель, воспаление слизистой глаз. На слизистой оболочке щек появляются белые пятна, окруженные каймой (пятна Филатова-Коплика).


На 4-5 день болезни за ушами и на щеках появляются высыпания, которые распространяются на всю поверхность лица и шеи.
Специалисты предупреждают, что главным и наиболее эффективным способом профилактики кори является вакцинация.

При кори возможны осложнения, связанные с работой ЦНС, дыхательной системы и ЖКТ.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: корь
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