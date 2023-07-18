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В аэропорту Уфы усилили контроль из-за случаев неизвестной болезни в Египте

В аэропорту Уфы усилили контроль из-за случаев неизвестной болезни в Египте

14:49, 18 июл 2023

Роспотребнадзор по Республике Башкортостан усилил санитарный и карантинный контроль в уфимском аэропорту в связи с обнаружением случаев неизвестной болезни в Египте. Информацию об этом передали представители пресс-центра ведомства.



Симптомы данного заболевания сходны с симптомами лихорадки Денге, которая широко распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясах Северной, Центральной и Южной Америки.

Роспотребнадзор рекомендует путешественникам, планирующим отдых в Египте, соблюдать меры предосторожности: носить плотную одежду, полностью покрывающую тело, использовать репелленты для отпугивания и уничтожения насекомых, а также при нахождении внутри помещений закрывать окна и двери сетками.


Специалисты отмечают, что при обращении за медицинской помощью в случае заболевания необходимо сообщать врачу о посещении иностранных государств за последние полгода.

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Автор: Семен Подгорный
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