В аэропорту Уфы усилили контроль из-за случаев неизвестной болезни в Египте
14:49, 18 июл 2023
Роспотребнадзор по Республике Башкортостан усилил санитарный и карантинный контроль в уфимском аэропорту в связи с обнаружением случаев неизвестной болезни в Египте. Информацию об этом передали представители пресс-центра ведомства.
Симптомы данного заболевания сходны с симптомами лихорадки Денге, которая широко распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясах Северной, Центральной и Южной Америки.
Роспотребнадзор рекомендует путешественникам, планирующим отдых в Египте, соблюдать меры предосторожности: носить плотную одежду, полностью покрывающую тело, использовать репелленты для отпугивания и уничтожения насекомых, а также при нахождении внутри помещений закрывать окна и двери сетками.
Специалисты отмечают, что при обращении за медицинской помощью в случае заболевания необходимо сообщать врачу о посещении иностранных государств за последние полгода.