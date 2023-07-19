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В Башкирии мальчик проткнул живот рулем велосипеда

В Башкирии мальчик проткнул живот рулем велосипеда

00:34, 19 июл 2023

В Башкирии врачи детской больницы города Салават провели операцию мальчику, получившему травму в результате неудачного падения во время катания на велосипеде. Руль проткнул ему брюшную полость и повредил кишечник.

Осмотрев органы, хирурги ушили все обнаруженные повреждения.

- Период восстановления прошел для маленького пациента без осложнений. Благодаря профессионализму наших врачей, мальчика выписали через две недели, - сообщили в медицинском учреждении.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии девочке проткнул грудную клетку 21-сантиметровый осколок стекла.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Городская больница Салавата
Теги: Салават операция происшествия
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