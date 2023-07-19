В Башкирии мальчик проткнул живот рулем велосипеда

00:34, 19 июл 2023

В Башкирии врачи детской больницы города Салават провели операцию мальчику, получившему травму в результате неудачного падения во время катания на велосипеде. Руль проткнул ему брюшную полость и повредил кишечник.



Осмотрев органы, хирурги ушили все обнаруженные повреждения.



- Период восстановления прошел для маленького пациента без осложнений. Благодаря профессионализму наших врачей, мальчика выписали через две недели, - сообщили в медицинском учреждении.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии девочке проткнул грудную клетку 21-сантиметровый осколок стекла.



Читайте также: В Башкирии собака откусила нос 14 летнему подростку

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: Городская больница Салавата