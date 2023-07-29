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Руководство больницы, из-за которой на Минздрав Башкирии завели уголовное дело, прокомментировало ситуацию

Руководство больницы, из-за которой на Минздрав Башкирии завели уголовное дело, прокомментировало ситуацию

12:17, 29 июл 2023

Главный врач центральной районной больницы в Кармаскалинском районе Башкирии, ставшей причиной возбуждения уголовного дела против республиканского Минздрава, дал комментарий по этому поводу. Ранее издание Newsbash сообщало о том, что некоторое время назад следственный комитет начал расследование по факту непредоставления министерством лекарственных препаратов пациентам. Особенно это касалось пациентов больницы в Кармаскалах. Об этом факте информировал правозащитник Даниил Янтураев.

Главный врач лечебного учреждения Азамат Галиев, заявил изданию Уфа1, что не считает необходимым отвечать на вопросы относительно обеспеченности лекарствами. С другой стороны, отметил собеседник, скрывать ему нечего, лекарственные препараты есть в наличии.

— Нет никаких секретов. Мы поддерживаем контакт с данным правозащитником и предоставляем необходимые ответы, — заявил Галиев.

Следком возбудил уголовное дело на Минздрав Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кармаскалинский район здравоохранение минздрав Башкирии
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