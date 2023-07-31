В Башкирии зафиксировали 15 новых случаев COVID-19
09:53, 31 июл 2023
За последние 24 часа в Башкортостане коронавирусная инфекция была обнаружена у 15 пациентов. Согласно информации, предоставленной министерством здравоохранения РБ, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в республике составляет 369 688.
Общее число выздоровевших достигло 362 089 пациентов, в том числе 15 человек за истекшие сутки. Всего от вируса умерли 6 102 человека.
На данный момент в условиях стационара лечение проходят 56 пациентов, на амбулаторном лечении - 441 человек.
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Автор: Семен Подгорный
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