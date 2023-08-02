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Для россиян вызов скорой помощи станет платным

Для россиян вызов скорой помощи станет платным

15:26, 02 авг 2023

Начиная с 1 сентября, с россиян будет взиматься плата за вызов скорой помощи при неопасных болезнях. Данное постановление было принято опубликовано правительством РФ.

Начиная с осени с граждан России будут брать определенную сумму за вызов бригады скорой помощи в ситуациях, связанных с внезапными острыми заболеваниями и усугублением хронических состояний, если это не представляет угрозу для жизни пациента. Также будет взиматься плата за проведение дополнительных обследований и госпитализацию, если они осуществляются по желанию пациента, а не по рекомендации врача.

Более того, если лекарства, которые не включены в перечень жизненно необходимых, не были приобретены из средств бюджета медицинским учреждением, они могут быть предоставлены пациенту за отдельную плату. Эти изменения также будут касаться медицинских изделий и специального лечебного питания.

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Автор: Семен Подгорный
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