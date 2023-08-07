Врачи из Уфы удалили у беременной женщины огромную опухоль

09:27, 07 авг 2023

В перинатальном центре Уфы акушеры-гинекологи успешно провели сложную хирургическую операцию, чтобы спасти беременную женщину и её малыша.

В республиканском министерстве здравоохранения рассказали, что на позднем сроке беременности у пациентки была выявлена крупная миома. После проведения магнитно-резонансной томографии выяснилось, что доброкачественная опухоль располагалась вблизи перешейка матки, что представляло определенные трудности.

Исходя из этой ситуации, специалисты приняли решение провести одновременно кесарево сечение и удаление миомы. Врачам удалось сохранить не только здоровье женщины и новорожденного, но и предоставили возможность пациентке стать вновь матерью. При этом, радует тот факт, что опухоль не оказала негативного влияния на развитие плода, и мальчик родился здоровым и в срок.

Пресс-центр республиканского Минздрава подчеркнул, что опыт уфимских медиков планируется представить в одном из популярных научно-медицинских журналов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ