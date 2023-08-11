Под Уфой на птицефабрике выявлен вероятный очаг птичьего гриппа

14:39, 11 авг 2023

Вечером в среду, 9 августа, в уфимскую районную ветстанцию поступило сообщение от владельца компании «Птицефабрика «Башкирская» о необычайно высокой смертности птиц в одном из помещений в населенном пункте Авдон. Симптомы падежа птиц схожи с характерными проявлениями высокопатогенного птичьего гриппа. 10 августа сотрудники ведомства отправились на место, чтобы провести проверку и взять пробы.

Собранные образцы были доставлены в Башкирскую научно-производственную ветлабораторию для изучения. Кроме того, для уточнения диагноза, пробы отправили в ФГБУ «ВНИИЗЖ» во Владимир.

В связи с тревожной ситуацией по птичьему гриппу в Уфимском районе, провели экстренное заседание чрезвычайной межведомственной комиссии, разработан план неотложных мероприятий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik