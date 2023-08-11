Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Под Уфой на птицефабрике выявлен вероятный очаг птичьего гриппа

Под Уфой на птицефабрике выявлен вероятный очаг птичьего гриппа

14:39, 11 авг 2023

Вечером в среду, 9 августа, в уфимскую районную ветстанцию поступило сообщение от владельца компании «Птицефабрика «Башкирская» о необычайно высокой смертности птиц в одном из помещений в населенном пункте Авдон. Симптомы падежа птиц схожи с характерными проявлениями высокопатогенного птичьего гриппа. 10 августа сотрудники ведомства отправились на место, чтобы провести проверку и взять пробы.

Собранные образцы были доставлены в Башкирскую научно-производственную ветлабораторию для изучения. Кроме того, для уточнения диагноза, пробы отправили в ФГБУ «ВНИИЗЖ» во Владимир.

В связи с тревожной ситуацией по птичьему гриппу в Уфимском районе, провели экстренное заседание чрезвычайной межведомственной комиссии, разработан план неотложных мероприятий.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: Уфимский район птичий грипп
Читайте также

В Бакалинском районе пройдут учения по недопущению распространения птичьего гриппа
Политика в Башкирии
В Бакалинском районе пройдут учения по недопущению распространения птичьего гриппа
В столице Олимпийских игр-2018 зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Общество в Башкирии / Здравоохранение в Башкирии
В столице Олимпийских игр-2018 зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Башкортостан находится под угрозой заражения птичьим гриппом
Здравоохранение в Башкирии
Башкортостан находится под угрозой заражения птичьим гриппом
В Башкирии проходят проверки птицефабрик на вирус птичьего гриппа
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии проходят проверки птицефабрик на вирус птичьего гриппа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok