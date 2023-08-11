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Под Уфой обнаружили очаг птичьего гриппа

Под Уфой обнаружили очаг птичьего гриппа

23:10, 11 авг 2023

На территории птицефабрики, расположенной в населенном пункте Авдон, были обнаружены зараженные вирусом птичьего гриппа животные. Информацию подтвердили в республиканском Роспотребнадзоре.

По данным представителей ведомства, лабораторные анализы проб, взятых на ферме, подтвердили наличие инфекции. В связи с этим, Роспотребнадзор принял неотложные меры для предотвращения распространения заболевания.

Как отметили в надзорном ведомстве, на данный момент специалисты уже начали проверку всех окрестных территорий, общение с местными жителями и проведение дезинфекции. Сотрудники птицефабрики находятся под наблюдением специалистов.

«Мы анализируем статистику заболеваемости гриппом, ОРВИ, бронхитами и пневмонией среди местных жителей, включая рабочих птицефабрики», — рассказали в специалисты.

Под Уфой на птицефабрике выявлен вероятный очаг птичьего гриппа

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Под Уфой на птицефабрике выявлен вероятный очаг птичьего гриппа

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: Уфимский район птичий грипп
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