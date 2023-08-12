В Роспотребнадзоре Башкирии дали рекомендации по профилактике птичьего гриппа у людей

10:09, 12 авг 2023

Специалистами Роспотребнадзора были даны рекомендации относительно профилактики заболевания птичьим гриппом у людей. В них включены инструкции по личной гигиене, условиям хранения пищевых продуктов (раздельное хранение сырых и приготовленных продуктов) и использованию кухонных приборов при обработке сырых продуктов (рекомендуется применение отдельных ножей и разделочных досок).

Имеет важное значение воздерживаться от контактов с павшей или заболевшей птицей, водоплавающими и синантропными птицами, куда входят голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и т.д.

Если контакт с птицей неизбежен, специалисты ведомства советуют проводить уборку помещений в халате, фартуке, перчатках и резиновой обуви. Во время этого не следует употреблять пищу, пить или курить.

Особые указания также касаются приобретения мяса, яиц и другой продукции, связанной с птицеводством. Рекомендуется покупать их только в местах, имеющих официальное разрешение на торговлю, требовать у продавцов сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Эти документы включают ветеринарное свидетельство формы № 2 или ветеринарную справку формы № 4, сертификат соответствия и удостоверение качества.

Мясо птицы и яйца следует употреблять только после тщательной термической обработки. Например, яйцо необходимо варить не менее 10 минут, а мясо требует более 30 минут обработки при температуре 100 градусов.

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Автор: Семен Подгорный