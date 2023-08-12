В Башкирии четыре села и садовые товарищества оказались под угрозой из-за птичьего гриппа

11:04, 12 авг 2023

Государственный комитет по вопросам ветеринарии Республики Башкортостан подтвердил случаи инфицирования птичьим гриппом животных на птицеводческой фабрике в Уфимском районе. Согласно информации ведомства, сотрудники отправились на место происшествия для сбора образцов и обнаружили наличие высокопатогенного вируса. В лаборатории во Владимире, куда были отправлены пробы, факт наличия вируса подтвердили.

«Птицефабрика «Башкирская» официально признана очагом заболевания. Угрозе подвергаются сразу несколько населенных пунктов в радиусе 5 километров: Жуково и Авдон, деревни Уптино и Сергеевка, а также СНТ «Эталон», «Отдых», «Гарнизонный», «Рябинушка» и «Дубрава».

В настоящее время разработан комплекс мероприятий по ликвидации очага и предотвращению дальнейшего распространения. Специалисты приступили к эпизоотологическому расследованию с целью выявления причин возникновения очага.

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Автор: Семен Подгорный