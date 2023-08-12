Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии четыре села и садовые товарищества оказались под угрозой из-за птичьего гриппа

В Башкирии четыре села и садовые товарищества оказались под угрозой из-за птичьего гриппа

11:04, 12 авг 2023

Государственный комитет по вопросам ветеринарии Республики Башкортостан подтвердил случаи инфицирования птичьим гриппом животных на птицеводческой фабрике в Уфимском районе. Согласно информации ведомства, сотрудники отправились на место происшествия для сбора образцов и обнаружили наличие высокопатогенного вируса. В лаборатории во Владимире, куда были отправлены пробы, факт наличия вируса подтвердили.

«Птицефабрика «Башкирская» официально признана очагом заболевания. Угрозе подвергаются сразу несколько населенных пунктов в радиусе 5 километров: Жуково и Авдон, деревни Уптино и Сергеевка, а также СНТ «Эталон», «Отдых», «Гарнизонный», «Рябинушка» и «Дубрава».

В настоящее время разработан комплекс мероприятий по ликвидации очага и предотвращению дальнейшего распространения. Специалисты приступили к эпизоотологическому расследованию с целью выявления причин возникновения очага.

В Роспотребнадзоре Башкирии дали рекомендации по профилактике птичьего гриппа у людей

Читайте также:

В Роспотребнадзоре Башкирии дали рекомендации по профилактике птичьего гриппа у людей

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфимский район птичий грипп
Читайте также

В Бакалинском районе пройдут учения по недопущению распространения птичьего гриппа
Политика в Башкирии
В Бакалинском районе пройдут учения по недопущению распространения птичьего гриппа
Под Уфой на птицефабрике выявлен вероятный очаг птичьего гриппа
Здравоохранение в Башкирии
Под Уфой на птицефабрике выявлен вероятный очаг птичьего гриппа
Под Уфой обнаружили очаг птичьего гриппа
Здравоохранение в Башкирии
Под Уфой обнаружили очаг птичьего гриппа
Башкортостан находится под угрозой заражения птичьим гриппом
Здравоохранение в Башкирии
Башкортостан находится под угрозой заражения птичьим гриппом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok