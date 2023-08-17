В России распространяется новый вариант коронавируса «Эрис»

09:35, 17 авг 2023

На территории РФ распространяется новый вариант вируса covid-19, известный как «Эрис». Появление новой мутации в период предстоящего осеннего сезона простудных заболеваний вызывает опасения у населения.

Штамм «Эрис» (eg. 5) представляет собой свежую вариацию омикрон-штамма ковида. Он был выявлен ещё 17 февраля 2023 года и, с тех пор, стремительно распространяется по всему миру.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус «Эрис» на данный момент обнаружен уже в 51 стране, включая Китай, Соединенные Штаты, Великобританию, а также страны Европы и Азии.

Первые случаи заражения вирусом «Эрис» eg. 5 на территории России были зафиксированы в апреле 2023 года. Инфекция распространилась в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, а также в республиках Бурятия и Хакасия. Общее количество зарегистрированных случаев заболевания составляет 17. Эту информацию распространил Роспотребнадзор.

Тем не менее, как подчеркнул вирусолог и главный научный сотрудник НИЦ по эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, новый вариант не обладает повышенной летальностью и не вызывает более тяжелую форму болезни в сравнении с другими вариантами омикрона. Сильной угрозы он не представляет. Штамм «Эрис» eg. 5 сменил распространенный вариант омикрон-штамма xbb. 1. 5, также известный как «кракен». Эти два варианта отличаются лишь одной мутацией.

Тем не менее, имеются риски осложнения эпидемиологической обстановки в связи с распространением вируса «Эрис».

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Автор: Семен Подгорный