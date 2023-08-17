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В Башкирии 7 человек заразились от собак токсокарозом

В Башкирии 7 человек заразились от собак токсокарозом

09:56, 17 авг 2023

За последние 7 месяцев на территории Башкирия зафиксировали семь случаев заболевания токсокарозом. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Роспотребнадзора по РБ, случаи заражения произошли вследствие контакта с домашними собаками и несоблюдения личной гигиены.

Токсокароз представляет собой паразитарное заболевание, вызванное наличием в организме червя токсокара. Болезни подвержены собаки, редко кошки, а затем может передаться человеку. Больной человек не представляет опасности для окружающих. Заболевание характеризуется длительным и рецидивирующим течением, а также разнообразными клиническими симптомами, включая поражение внутренних органов и глаз.

— Люди заражаются через грязные руки, которые ранее могли контактировать с животными и на которых могли остаться яйца токсокар, а также через употребление немытых ягод, фруктов и овощей с грядки, где также могли находиться яйца токсокар, — пояснили представители Роспотребнадзора.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здравоохранение
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