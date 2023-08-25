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Что делать при отравлении грибами: советы миколога

Что делать при отравлении грибами: советы миколога

22:59, 25 авг 2023

Специалист в области микологии М. Вишневский рассказал о признаках, которые наблюдаются при отравлении грибами и поделился рекомендациями о том, как оказать первую помощь в этом случае.

По словам Вишневского, симптомы отравления грибами начинают проявляться через 6-9 часов после их употребления. У детей эти проявления могут появиться немного раньше. Крайне важно отследить такие признаки как обезвоживание, боли в эпигастрии, рвоту и понос.

Миколог подчеркнул, что необходимо также сохранить остатки съеденных грибов, чтобы передать их специалистам в медицинское учреждение. Однако это рекомендуется делать только в том случае, если пострадавший не может установить точный вид употребленных грибов.

«Важно избегать употребления алкоголя, так как он ускоряет всасывание различных видов ядов. Не следует прибегать к народным методам или вызывать рвоту, поскольку это может спровоцировать появление микротравм, что приведет к попаданию токсинов в кровь», — подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что до приезда медиков скорой помощи рекомендуется лечь и пить больше чистой воды. Разрешается прием активированного угля.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: отравление грибы
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