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Уфимские врачи достали зубочистку из уретры 7-летней девочки

Уфимские врачи достали зубочистку из уретры 7-летней девочки

14:02, 29 авг 2023

Уфимские врачи прооперировали 7-летнюю девочку, после того, как она провела семь месяцев с зубочисткой, застрявшей в мочеиспускательном канале.

Ребенок регулярно испытывала боли при посещении туалета, и врачи не могли определить причину воспаления, так как деревянное изделие не отображалось на рентгеновских снимках. Через некоторое время кончик зубочистки стал виден из уретры, и малышку тут же госпитализировали в больницу №17.

Врачи-урологи выяснили, что инородный предмет, который девочка сама засунула внутрь себя, обросло камнями. В результате хирургического вмешательства девочка была успешно прооперирована, и ее текущее состояние оценивается как хорошее.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: здравоохранение операция
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