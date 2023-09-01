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В Башкирии началась вакцинация от вируса гриппа

В Башкирии началась вакцинация от вируса гриппа

09:34, 01 сен 2023

В Башкортостане началась вакцинация от вируса гриппа. Запланировано привить 1,8 миллиона граждан. Информацию об этом передали в информационной службе министерства здравоохранения региона.

Для профилактики инфекции, населению будет предложено два вида вакцин: «Ультрикс квадри», а также «Совигрипп».

Согласно заявлению медиков, обязательно прививаться следует детям в возрасте от полугода до 6 лет, беременным женщинам, учащимся школ и вузов, взрослому трудоспособному населению, лицам старше 60 лет, а также военнообязанным и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Самое подходящее время для вакцинации считается начало осени.

Врачи также предупреждают, что противопоказано делать прививку от вируса гриппа если имеется аллергическая реакция на куриной белок.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здравоохранение вакцинация грипп
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