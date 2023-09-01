В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 27 человек

10:39, 01 сен 2023

В Республике Башкортостан за последние 24 часа было подтверждено наличие коронавирусной инфекции у 27 человек. Тенденция к увеличению числа заболевших COVID-19 сохраняется: 29 августа зарегистрировано 20 инфицированных, 30 августа — 22 случая, а вчера — 25.

На текущий момент, по информации республиканского Минздрава, в медицинских учреждениях региона в условиях стационара проходят лечение 48 человек, включая 21 пожилого человека. На амбулаторном лечении находятся 404 пациента, из них 121 — граждане 60+.

За истекшие сутки только 8 человек были выписаны с выздоровлением.

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Автор: Семен Подгорный