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В Башкирии в несколько раз выросла заболеваемость опасной инфекцией

В Башкирии в несколько раз выросла заболеваемость опасной инфекцией

20:16, 01 сен 2023

В Башкирии зарегистрирован рост заболеваемости ветрянкой. Об этом сообщили в информационной службе республиканского Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что всего за 7 месяцев 2023 года в регионе ветряной оспой заболели 9 556 человек, что превышает средний уровень заболеваемости за несколько лет в 1,4 раза. Из них более 95 процентов –дети.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Башкортостане растет заболеваемость COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения РБ, за последние 24 часа был зафиксирован еще один случай смерти от коронавируса. Общее количество летальных исходов с начала 2022 года составляет 6 103. За истекшие сутки смертельной инфекцией заболели 25 человек.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ветрянка здравоохранение минздрав Башкирии
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