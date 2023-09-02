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В Башкирии выросли в цене несколько лекарственных препаратов

В Башкирии выросли в цене несколько лекарственных препаратов

10:58, 02 сен 2023

В Башкирии фиксируется рост цен на определенные медикаменты. На это указывает анализ данных, представленных Башкортостанстатом за прошлую неделю 2023 года.

С 22-28 августа стоимость препаратов «Ренгалин» и «Корвалол» выросла на 2 процента. Теперь их цена составляет 115,37 рубля за упаковку из 20 таблеток и 91,21 рубля за 25 мл соответственно.

Также наблюдается увеличение стоимости «Метамизола натрия» на 1 процент (29,62 руб. за упаковку из 10 таблеток), «Нимесулида» на 0,8 процента (42,5 руб. за упаковку из 10 таблеток) и комбинированных анальгетиков на 0,7 процента (91,8 руб. за упаковку из 10 таблеток).

В то же время цена на «Валидол» снизилась за неделю на 1,7 процента и составляет теперь 41,82 руб. за 10 таблеток, а поливитамины подешевели на 0,9 процента, теперь их стоимость составляет 31,12 руб. за 10 штук.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены лекарства
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