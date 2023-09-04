В Башкирии финансово поддержат сельских врачей
09:13, 04 сен 2023
В Республике Башкортостан запущена новая инициатива, направленная на поддержку медицинских работников, работающих на селе. Эту новость сообщил глава Башкирии Р. Хабиров, через свои социальные медиа аккаунты.
По его словам, молодые специалисты и врачи, которые начали свою практику в республике с 2021 года, могут рассчитывать на финансовую поддержку в размере 3 млн рублей.
Чиновник назвал условия, при которых будет осуществляться начисление данной выплаты. Её получат работники медучреждений, обслуживающих менее 25 000 пациентов, а это 24 ЦРБ.
Программа нацелена на поддержку терапевтов и педиатров, включая участковых врачей и специалистов общей практики.
«Эта программа является весьма актуальной, поскольку дефицит медицинских специалистов в сельских районах остается довольно острой проблемой. Кроме того, она хорошо дополняет две другие наши инициативы — „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“», — подчеркнул Хабиров.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash.ru
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