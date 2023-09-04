В Башкирии 86-летнему больному провели «операцию отчаяния»

14:28, 04 сен 2023

В Башкирии врачи больницы города Кумертау провели операцию 86-летнему пациенту. О необычном случае из медицинской практики республиканских медиков рассказал руководитель Минздрава РБ Айрат Рахматуллин.

Пожилого мужчину экстренно доставили в приемное отделение с диагнозом гемотампонада мочевого пузыря — болезненное состояние, при котором орган полностью заполняется кровяными сгустками. Врачи сначала провели консервативное лечение и сумели стабилизировать его состояние. Но спустя несколько недель случился рецидив.

Специалист-уролог Ф. Кантимеров принял решение о проведении «операции отчаяния», высокорискованного хирургического вмешательства, без которого пациенту грозила бы неизбежная смерть. Во время операции была удалена аденома простаты, а также произведена реконструкция сосудов шейки мочевого пузыря. Следует отметить, что объем простаты у пожилого пенсионера составлял 670 кубических сантиметров, в то время как нормальными считаются значения от 25 до 29 кубических сантиметров.

Состояние пациента в настоящее время стабилизировалось.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ