В России вновь растет заболеваемость коронавирусом

16:07, 05 сен 2023

За прошедшую неделю в России наблюдается увеличение числа случаев заражения COVID-19 на 31,6 процента. Информацию об этом распространил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Согласно данным ведомства, количество заболевших ковидом на 100 000 населения в течение минувшей недели составило 3,7 случаев (увеличение на 31,6 процента по сравнению с неделей ранее). Рост заболеваемости был зафиксирован в 53 субъектах РФ, включая 10 регионов, где он превысил средний уровень по стране.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что уровень заболеваемости COVID-19 с каждым днем повышается и в Республике Башкортостан. Согласно данным регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки было подтверждено 30 новых случаев инфицирования. К примеру, 29 августа зарегистрировали 20 случаев, 30 августа - 22 случая, а днем ранее - 28 случаев.

В общей сложности с начала пандемии в РБ зарегистрировано 370 412 случаев заражения коронавирусом. На текущий момент, в условиях стационара лечение проходят 53 пациента, из которых 21 человек старше 60 лет. 431 житель региона находится на амбулаторном лечении, включая 186 человек в возрасте 60+. Общее количество выздоровевших составляет 362 824 человека, за последние сутки - 7.

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Автор: Семен Подгорный