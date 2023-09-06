Уфимские врачи извлекли из кишечника ребенка 10 магнитных шариков

11:10, 06 сен 2023

Уфимские врачи спасли ребенка, проглотившего 10 магнитных шариков. Об этом сообщает информационная служба регионального Минздрава.

По информации ведомства, 3-летнего малыша доставили в больницу скорой медпомощи его родители, так как он жаловался на боли в животе. Сделав рентген брюшной полости, врачи обнаружили инородные предметы. Была проведена операция, в результате которой было извлечено десять магнитных шариков диаметром три миллиметра.

Специалисты предупредили об опасности игр с магнитными шариками, отмечая, что они способны притягиваться друг к другу, находясь в различных частях кишечника. Это может вызвать нарушение перистальтики, развивая некроз, перитонит и сепсис.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав Башкирии