Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Минздрав Башкирии опубликовал последние данные по смертности от коронавируса

Минздрав Башкирии опубликовал последние данные по смертности от коронавируса

10:17, 07 сен 2023

В течение последних 24 часов в республике Башкортостан не было зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Общее количество летальных исходов от данного вируса составило 6 104. Актуальные данные были предоставлены 7 сентября региональным Министерством здравоохранения.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 370 479 случаев заражения коронавирусом, в их числе 35 случаев были зафиксированы за истекшие сутки. Общее число выздоровевших за все время составляет 363 824 человека, в том числе четверо пациентов выписались с выздоровлением за прошедшие сутки.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

В Башкирии за последние сутки коронавирус подтвердился у 114 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за последние сутки коронавирус подтвердился у 114 человек
В Башкирии за сутки коронавирусом инфицировались 80 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за сутки коронавирусом инфицировались 80 человек
Минздрав Башкирии опубликовал последние данные о смертности от коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
Минздрав Башкирии опубликовал последние данные о смертности от коронавируса
В Башкирии зафиксировали 15 новых случаев COVID-19
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии зафиксировали 15 новых случаев COVID-19


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok