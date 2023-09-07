Минздрав Башкирии опубликовал последние данные по смертности от коронавируса

10:17, 07 сен 2023

В течение последних 24 часов в республике Башкортостан не было зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Общее количество летальных исходов от данного вируса составило 6 104. Актуальные данные были предоставлены 7 сентября региональным Министерством здравоохранения.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 370 479 случаев заражения коронавирусом, в их числе 35 случаев были зафиксированы за истекшие сутки. Общее число выздоровевших за все время составляет 363 824 человека, в том числе четверо пациентов выписались с выздоровлением за прошедшие сутки.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный