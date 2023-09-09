В Башкирии воспитанники детского сада заразились кишечной инфекцией

18:20, 09 сен 2023

В детском саду № 19 в городе Белорецке выявлена массовая вспышка острой кишечной инфекции у детей, сообщает Роспотребнадзор Башкирии. Ведомство приступило к тщательному расследованию данного инцидента.

Инфекцию обнаружили среди воспитанников учреждения, расположенного в центре города. Проверку пройдут не только персонал детсада, но и медицинские работники, а также поставщики продуктов питания. На данный момент точное количество заболевших остается неопределенным.

По словам представителей Роспотребнадзора, определение окончательных цифр заболевших может занять некоторое время, так как эпидемиологическое расследование продолжается и новые случаи могут быть выявлены в любой момент. Длительность проверки на данный момент неизвестна.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Белорецке сгорел дом многодетной семьи.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Роспотребнадзор