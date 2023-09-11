В Башкирии продолжается расти числа заболевших коронавирусом
10:39, 11 сен 2023
Министерство здравоохранения Башкирии обновило информацию о текущей обстановке, связанной с заболеваемостью COVID-19.
В течение последних 24 часов было подтверждено заражение у 39 человек, что свидетельствует о постепенном увеличении числа инфицированных. Для сопоставления, на прошлой неделе в среднем фиксировалось 35 случаев заражения в день. Общее количество жителей республики, перенесших COVID-19 с начала пандемии, достигло 370 641.
В настоящее время 66 пациентов проходят лечение в условиях стационара, причем 51 из них – люди пожилого возраста. Еще 556 человек проходят амбулаторное лечение, из которых 224 человека старше шестидесяти лет.
Общее число выписанных пациентов составляет 362 915 человек, в том числе 40 человек выписано за последние 24 часа.
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Автор: Семен Подгорный
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