В Башкирии фиксируют рост числа заражений опасной инфекцией

14:42, 18 сен 2023

На сегодняшнем оперативном совещании, проходившем в правительстве Республики Башкортостан, сообщили актуальную информацию о распространении COVID-19.

Глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин, поделился данными о новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных в республике за последние 24 часа. В этот период было зарегистрировано 47 новых инфицированных. Сейчас 62 пациента находятся на стационарном лечении, а 664 жителя РБ получают амбулаторное лечение. Общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 370 969 человек.

За последние сутки 41 житель выздоровел, общее число вылечившихся пациентов достигло 364 138 человек.

Сообщается также, что количество свободных медицинских коек соответствует нормам и требованиям, установленным российским Минздравом.

Глава Башкортостана Р. Хабиров, дал поручение руководителю республиканского Роспотребнадзора Анне Казак тщательно отслеживать ситуацию.

Министр здравоохранения подчеркнул, что в настоящее время наблюдается традиционный сезонный рост заболеваемости и ситуация контролируется.

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Автор: Семен Подгорный