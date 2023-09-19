В Башкирии врачи спасли изувеченного бензопилой мужчину

14:49, 19 сен 2023

В первой горбольнице Стерлитамака был успешно прооперирован пациент, который получил травму во время работы с бензопилой. Информацию об этом передал главврач медицинского учреждения Ильшат Яппаров.

Поступивший из Ишимбайского района мужчина находился в критическом состоянии. Врачи провели операцию по восстановлению левой плечевой артерии с использованием аутовены, чтобы сохранить ему левую конечность. После этой процедуры пациенту восстановили срединный нерв, удалили лучевую кость и ушили мягкие ткани.

В настоящее время пациент находится под наблюдением в реанимационно-анестезиологическом отделении.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ