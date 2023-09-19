Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии врачи спасли изувеченного бензопилой мужчину

В Башкирии врачи спасли изувеченного бензопилой мужчину

14:49, 19 сен 2023

В первой горбольнице Стерлитамака был успешно прооперирован пациент, который получил травму во время работы с бензопилой. Информацию об этом передал главврач медицинского учреждения Ильшат Яппаров.

Поступивший из Ишимбайского района мужчина находился в критическом состоянии. Врачи провели операцию по восстановлению левой плечевой артерии с использованием аутовены, чтобы сохранить ему левую конечность. После этой процедуры пациенту восстановили срединный нерв, удалили лучевую кость и ушили мягкие ткани.

В настоящее время пациент находится под наблюдением в реанимационно-анестезиологическом отделении.

В Уфе 15-летняя девочка проглотила во время сна наушник

Читайте также:

В Уфе 15-летняя девочка проглотила во время сна наушник

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Ишимбайский район операция происшествия Стерлитамак
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok