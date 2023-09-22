В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом

09:37, 22 сен 2023

В Республике Башкортостан, согласно информации Министерства здравоохранения РБ, зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По последним обновленным статистическим данным на 21 сентября, сообщается о 52 новых случаях заболевания этой опасной инфекцией. Это немного больше, чем в предыдущий день, когда был зарегистрирован 51 случай.

В итоге с начала пандемии covid-19 в регионе заразились 371 121 человек. В настоящее время 73 человека находятся на стационарном лечении с диагнозом «коронавирус», включая 48 пациентов старше 60 лет. 785 человек находятся на амбулаторном лечении, среди которых 311 человек старше 60 лет.

Сообщается, что за последние сутки не было зарегистрировано новых летальных случаев от коронавируса. Таким образом, общее число смертей от covid-19 в регионе остается на уровне 6 105 человек.

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Автор: Семен Подгорный