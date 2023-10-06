В Башкирии интернет-рецепт чуть не стоил мужчине жизни

22:32, 06 окт 2023

Врачи центральной районной больницы в Илишевском районе Башкирии провели необычную операцию, достав из желудка пациента триста граммов магнитных частиц. Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Как оказалось, 32-летний житель села решил самостоятельно избавиться от язвы желудка при помощи народного средства, найденного в интернете. Он стал принимать внутрь измельченные неодимовые магниты, полагая, что это поможет вылечить болезнь. Однако в итоге мужчина оказался на операционном столе с сильными болями в эпигастрии.

Проглоченные магниты растянули его желудок почти на двадцать сантиметров и сместили орган из его естественного положения. Хирургам удалось благополучно удалить инородные предметы во время сложной операции. Сейчас пациент находится под пристальным наблюдением врачей.

Читайте также: Жительнице Башкирии удалили опухоль яичника с 10 литрами жидкости

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Айрат Рахматуллин