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Тревожная статистика: в этих городах Башкирии зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости раком

Тревожная статистика: в этих городах Башкирии зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости раком

09:41, 10 окт 2023

В Башкортостане в прошлом году уровень заболеваемости онкологическими болезнями достиг 2230,3 на 100 000 населения. Об этом свидетельствуют данные доклада регионального Минздрава.

По данным Минздрава Башкортостана, в прошлом году самые высокие показатели заболеваемости раком были зафиксированы в промышленно развитых городах республики - Кумертау, Салавате, Уфе. Эксперты связывают это с неблагоприятной экологической обстановкой и вредными условиями труда на многих предприятиях.

В то же время в сельских и горных районах Башкортостана, таких как Баймакский, Бурзянский, Абзелиловский, уровень заболеваемости раком значительно ниже. По мнению онкологов, это объясняется более экологически благополучной обстановкой.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: онкология заболеваемость
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