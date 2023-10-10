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Сиди дома и получай: Минтруд обещает повышение выплат по больничному

Сиди дома и получай: Минтруд обещает повышение выплат по больничному

09:59, 10 окт 2023

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемом повышении размеров ряда социальных выплат более чем в 2 раза к 2025 году.

В частности, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности (больничному) составит 5674 рубля в сутки вместо нынешних 2737 рублей. Таким образом, предельный размер компенсации вырастет почти на 3000 рублей. Уже в следующем, 2024 году, лимит по больничному поднимут до 4100 рублей.

Напомним, что конкретный размер пособия зависит от страхового стажа работника. Если он менее 5 лет, то выплачивается 60% от среднего заработка за предыдущие два года, от 5 до 8 лет – 80%, более 8 лет – 100%, но не более установленного предельного размера. То есть для расчета пособия в 2025 году будут использоваться данные о зарплате за 2023 и 2024 годы.

Кроме того, существенно увеличится максимальная сумма пособия по беременности и родам. В 2025 году за 140 дней декретного отпуска россиянки смогут получить до 794 356 рублей вместо нынешних 383 179 рублей, то есть почти на 411 тысяч больше. В следующем, 2024 году, предельный размер вырастет до 565 562 рублей. Напомним, что размер этого пособия также зависит от среднего заработка и составляет 100% от него.

Повысится и лимит ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет – до 68 996 рублей в 2025 году вместо 33 282 рублей в этом году, то есть почти на 36 тысяч больше. В 2024 году максимальная сумма вырастет до 49 123 рублей. Это пособие рассчитывается исходя из 40% от среднего заработка.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Минтруда больничный выплаты
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