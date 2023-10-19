Лихорадка Денге в ПФО: Башкирия в числе регионов с новыми случаями

09:19, 19 окт 2023

В последнее время в Республике Башкортостан отмечается рост заболеваемости лихорадкой Денге. По данным Роспотребнадзора, за период с января по август 2023 года в регионе было зарегистрировано уже два случая этого заболевания. Это на один случай больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- это вирусное заболевание, которое передается через укусы инфицированных комаров. Она встречается преимущественно в тропических и субтропических регионах. Однако в последние годы случаи заболевания регистрируются и в России, особенно в южных регионах, куда завозится инфицированными туристами из жарких стран.

Симптомы лихорадки Денге включают в себя высокую температуру, сильные головные и мышечные боли, тошноту, рвоту, сыпь. Заболевание может протекать в тяжелой форме и даже приводить к летальному исходу при отсутствии своевременного лечения.

В целом по России с начала 2023 года зарегистрировано уже 103 случая лихорадки Денге. Это в 8,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего заболевших в Москве и Красноярском крае - по 23 человека. В Приволжском федеральном округе также отмечен рост случаев болезни. Помимо Башкирии, по два случая выявлено в Саратовской области. Единичные случаи заражения зафиксированы в Самарской и Кировской областях, а также в Татарстане.





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Автор: Семен Подгорный