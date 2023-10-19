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Коронавирусная инфекция прогрессирует: 76 новых случаев в Башкирии

Коронавирусная инфекция прогрессирует: 76 новых случаев в Башкирии

15:11, 19 окт 2023

За минувшие сутки в Башкирии было зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эта информация была опубликована региональным министерством здравоохранения.

С начала пандемии в Башкирии было подтверждено уже 373 143 случая заболевания COVID-19. К сожалению, эпидемия унесла жизни 6108 человек. Но есть и хорошие новости — 366 012 пациентов полностью выздоровели, из них 53 человека — за последние 24 часа.

В настоящее время 120 человек проходят стационарное лечение в медицинских учреждениях республики. Еще 903 пациента получают необходимую терапию амбулаторно.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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