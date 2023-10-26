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В правительстве Башкирии введен масочный режим

В правительстве Башкирии введен масочный режим

14:08, 26 окт 2023

В правительстве Башкортостана вновь ввели требование носить медицинские маски из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, это решение принято для предотвращения дальнейшего распространения вирусов.

Напомним, что масочный режим действовал в Башкирии, как и по всей России, с весны 2020 года в период первой волны пандемии коронавируса. 1 июня прошлого года руководитель региона Р. Хабиров отменил обязательное ношение масок в общественных местах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Однако осенью число заболеваний ОРВИ и гриппом резко пошло вверх, что вынудило власти республики вернуться к прежним ограничительным мерам.

Введение масочного режима не повлияет на работу органов власти, которые продолжат функционировать в прежнем режиме.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: масочный режим
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