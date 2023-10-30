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Врачи Уфы провели уникальную операцию по удалению опухоли кости

Врачи Уфы провели уникальную операцию по удалению опухоли кости

14:35, 30 окт 2023

В клинической больнице города Уфы успешно провели сложную операция по удалению доброкачественной опухоли кости у пожилого пациента.

75-летний мужчина поступил в травматологическое отделение. Ему диагностировали энхондром верхней трети правой большой берцовой кости. Энхондрома - это доброкачественная опухоль, развивающаяся из хрящевой ткани кости. Кроме того, у пациента был диагностирован неполный патологический перелом кости без смещения отломков.

Хирурги провели сложную операцию по удалению опухоли методом экскохлеации - выскабливания полужидкого содержимого опухоли без повреждения стенок кости. Затем для укрепления кости была выполнена костная пластика с использованием аллотрансплантата и наложен накостный металлоконструкт.

Экскохлеация позволяет максимально щадяще удалить опухоль, при этом восстановление после данной операции происходит за короткое время.

В сложной операции принимала участие бригада из двух травматологов больницы и анестезиолога. Благодаря профессионализму врачей, операция прошла успешно. Теперь пожилой пациент на пути к выздоровлению.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
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