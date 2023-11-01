Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Уфимские медики спасли пищевод девочке с помощью струны-проводника

Уфимские медики спасли пищевод девочке с помощью струны-проводника

10:33, 01 ноя 2023

В уфимской городской детской клинической больнице No17 была проведена уникальная операция по восстановлению пищевода у 12-летней девочки. Ребенок пострадал 4 года назад - случайно сделал глоток опасного бытового химического раствора, стоявшего на кухне. Этот несчастный случай привел к серьезным ожогам пищевода и нарушил нормальное питание девочки. Любой прием пищи стал для нее испытанием, сопровождающимся болью.

Хирурги больницы решили помочь девочке и восстановить ее пищевод. Они впервые применили уникальную малоинвазивную методику расширения пищевода с использованием струны-проводника. Этот подход отличается высокой безопасностью за счет минимизации риска повреждения пищевода во время операции. Преимуществом является и малая травматичность - все проводится без хирургических разрезов.

Благодаря профессионализму врачей, сложная операция прошла успешно. Девочка идет на поправку и наконец-то снова может есть, не испытывая мучительной боли.

Врачи Уфы провели уникальную операцию по удалению опухоли кости

Читайте также:

Врачи Уфы провели уникальную операцию по удалению опухоли кости
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГДКБ №17
Теги: операция здравоохранение
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok