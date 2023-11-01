Уфимские медики спасли пищевод девочке с помощью струны-проводника

10:33, 01 ноя 2023

В уфимской городской детской клинической больнице No17 была проведена уникальная операция по восстановлению пищевода у 12-летней девочки. Ребенок пострадал 4 года назад - случайно сделал глоток опасного бытового химического раствора, стоявшего на кухне. Этот несчастный случай привел к серьезным ожогам пищевода и нарушил нормальное питание девочки. Любой прием пищи стал для нее испытанием, сопровождающимся болью.

Хирурги больницы решили помочь девочке и восстановить ее пищевод. Они впервые применили уникальную малоинвазивную методику расширения пищевода с использованием струны-проводника. Этот подход отличается высокой безопасностью за счет минимизации риска повреждения пищевода во время операции. Преимуществом является и малая травматичность - все проводится без хирургических разрезов.

Благодаря профессионализму врачей, сложная операция прошла успешно. Девочка идет на поправку и наконец-то снова может есть, не испытывая мучительной боли.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГДКБ №17