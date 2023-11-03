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За сутки в Башкирии выявлено 107 случаев коронавируса

За сутки в Башкирии выявлено 107 случаев коронавируса

10:04, 03 ноя 2023

За минувшие 24 часа в Республике Башкортостан было зарегистрировано 107 новых случаев заражения COVID-19. Эти данные приводит Министерство здравоохранения региона.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в РБ достигло 374 499 человек. К сожалению, эпидемия унесла жизни уже 6110 жителей республики. Вместе с тем 367 038 человек, у которых был обнаружен ковид, вылечились. Из них 13 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.

В настоящее время в стационарах региона проходят лечение 144 человека с коронавирусом. Еще 1207 пациентов с диагнозом COVID-19 получают амбулаторное лечение.


Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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