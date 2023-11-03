Уфимские врачи удалили пулю из подбородка 12-летнего мальчика

15:52, 03 ноя 2023

Уфимские врачи обнаружили и удалили инородное тело у 12-летнего мальчика, страдавшего от непонятного воспаления в области подбородка на протяжении двух месяцев.

Согласно словам министра здравоохранения Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина, хирурги детской городской больницы No17 в ходе операции извлекли инородный предмет, которым оказалась маленькая металлическая пулька круглой формы.

После проведенного оперативного вмешательства и избавления от источника хронического воспаления состояние 12-летнего пациента значительно улучшилось. Мальчик почувствовал себя хорошо и вскоре был выписан из стационара.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ