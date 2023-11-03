Уфимские врачи удалили пулю из подбородка 12-летнего мальчика
15:52, 03 ноя 2023
Уфимские врачи обнаружили и удалили инородное тело у 12-летнего мальчика, страдавшего от непонятного воспаления в области подбородка на протяжении двух месяцев.
Согласно словам министра здравоохранения Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина, хирурги детской городской больницы No17 в ходе операции извлекли инородный предмет, которым оказалась маленькая металлическая пулька круглой формы.
После проведенного оперативного вмешательства и избавления от источника хронического воспаления состояние 12-летнего пациента значительно улучшилось. Мальчик почувствовал себя хорошо и вскоре был выписан из стационара.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
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