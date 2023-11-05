В Башкирии зафиксирован всплеск заболеваемости мышиной лихорадкой

00:56, 05 ноя 2023

В Республике Башкортостан за первые 9 месяцев 2023 года было зафиксировано 850 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), более известной как мышиная лихорадка. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства уточнили, что львиная доля - 63,2% всех заражений - произошла в бытовых условиях. Еще 28,8 процента составляют случаи заражения в лесах, 5,2 процента – во время работ в саду, 2 процента - с неустановленным местом заражения и 0,8 процента - на производстве.

Как добавили в Роспотребнадзоре, чаще мышиной лихорадкой болели мужчины - 68% всех заболевших. Женщины составили 32%.

Большое число заражений ГЛПС наблюдается в Благовещенском районе РБ. Здесь показатель заболеваемости превысил средний по региону в 9,6 раза. Вторую строчку антирейтинга занял Уфимский район с превышением почти в 4 раза, замыкает тройку «лидеров» Ермекеевский район, где заболеваемость выше средней по региону в 3 раза.

Автор: Семен Подгорный