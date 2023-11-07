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Коронавирус в Башкирии: 115 новых случаев и 1 смерть

Коронавирус в Башкирии: 115 новых случаев и 1 смерть

10:02, 07 ноя 2023

За последние сутки в Республике Башкортостан выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный Минздрав. К сожалению, от смертельного вируса скончался еще один человек.

В настоящее время 153 пациента с COVID-19 проходят стационарное лечение в медицинских учреждениях республики. Из них 95 человек в возрасте старше 60 лет. На амбулаторном лечении находятся 1314 заболевших, 592 из которых - люди пожилого возраста.

За минувшие сутки выздоровели и были выписаны из больниц 113 человек.

Стоит отметить, что на минувшей неделе по всей России отмечался значительный рост заболеваемости COVID-19. Количество новых случаев увеличилось на 30,1 процента. Также на 19,2 процента выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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