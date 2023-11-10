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Жительница Башкирии едва не погибла от эхинококкоза

Жительница Башкирии едва не погибла от эхинококкоза

В Башкирии едва не произошла трагедия из-за редкого паразитарного заболевания эхинококкоза. Об этом рассказал в своем ТГ-канале руководитель регионального Минздрава А.Рахматуллин.

Беда приключилась с жительницей деревни Кинья-Абыз. Во время планового осмотра пациентов, проводимого врачебным десантом, специалист по ультразвуковой диагностике городской больницы Кумертау Ирина Сычева выявила у женщины кисту в печени размером 70 на 50 мм. Такое образование насторожило врача, и она заподозрила эхинококкоз. Для подтверждения диагноза пациентку направили на дополнительное обследование.

Догадка врача оказалась верной. Выяснилось, что ленточный червь в стадии личинки проник в организм женщины и поселился в ее печени. Там паразит сформировал кисту с капсулами, в которых размножались новые особи.

Эхинококкоз развивается медленно. С момента заражения до первых симптомов может пройти несколько месяцев или даже лет. Из-за этого многие пациенты не обращаются к врачу вовремя – они просто не подозревают о наличии паразита. В данном случае своевременное обследование помогло избежать печальных последствий. Ведь со временем киста увеличивается и начинает сдавливать ткани печени. Это может привести к разрыву кисты, и тогда паразит попадает в кровоток, распространяясь по всему организму.

К счастью, пациентка была своевременно госпитализирована и прооперирована в Республиканской клинической больнице имени Куватова. На данный момент она выписана в удовлетворительном состоянии.

Чтобы предотвратить заражение эхинококкозом, важно соблюдать профилактические меры. Необходимо тщательно мыть руки после контактов с животными, почвой, а также перед едой. Кроме того, мясо следует тщательно проваривать для уничтожения возможных личинок паразита.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Рахматуллин Айрат Разифович операция
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