Врачи в Уфе спасли девушку, проглотившую шляпную булавку

Недавно в одной из больниц города Уфы произошел необычный случай. 17-летняя девушка Алина (имя изменено) обратилась к врачам с жалобами на боль в горле. При осмотре выяснилось, что причиной страданий девушки стала шляпная булавка, которую Алина случайно проглотила, когда повязывала платок на голову.

Как рассказала сама Алина, в тот злополучный день она собиралась на прогулку с подругами. Девушка решила надеть теплый платок, чтобы не замерзнуть на улице. Пока Алина повязывала платок, она зажала в зубах булавку, чтобы придать платку нужную форму. В какой-то момент булавка выскользнула изо рта и попала в пищевод. Испугавшись, девушка сразу поехала в больницу скорой помощи.

Дежурный врач сразу направил Алину на экстренное обследование. Рентген и эзофагогастроскопия подтвердили наличие инородного тела в пищеводе пациентки. К счастью, острый конец булавки лишь слегка повредил слизистую оболочку, не проткнув ее насквозь. В противном случае булавка могла бы попасть в крупный кровеносный сосуд, что привело бы к внутреннему кровотечению или другим серьезным осложнениям.

Опытная бригада врачей-эндоскопистов сразу же приступила к удалению инородного предмета из пищевода. С помощью специальных инструментов им удалось буквально за 15 минут извлечь злополучную булавку, не причинив лишнего вреда слизистой оболочке Алины.

После успешной операции состояние девушки быстро улучшилось. Через пару дней Алину выписали домой с рекомендациями временно перейти на мягкую пищу и обязательно явиться на контрольный осмотр. Как отметил главврач больницы, в целом инцидент закончился благополучно, хотя подобные случаи и являются довольно опасными. По его словам, Алине очень повезло, что булавка застряла в начале пищевода и не успела причинить серьезный вред.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ