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Врачи в Башкирии помогли 4-летнему мальчику, который проглотил магнитную игрушку

Врачи в Башкирии помогли 4-летнему мальчику, который проглотил магнитную игрушку

Врачи скорой помощи города Уфы столкнулись с необычным случаем - им пришлось извлекать магнитную рыбку из желудка четырехлетнего мальчика.

Как сообщается, ребенок во время игры проглотил эту магнитную игрушку. Лишь спустя час родители обратились за медицинской помощью и доставили сына в больницу. По данным пресс-службы Минздрава республики, рентгеновское обследование выявило наличие инородного предмета внутри ребенка.

Малыша срочно госпитализировали в детское хирургическое отделение. Там ему под наркозом провели экстренное фиброэзофагогастроскопическое вмешательство, в ходе которого врачи благополучно удалили опасную игрушку из его желудка.

К счастью, магнит успели извлечь до возникновения осложнений вроде пролежней или перфорации стенок желудка. Последнее потребовало бы уже полноценной операции.

Этот инцидент напоминает похожую историю, которая произошла в Стерлитамаке несколько месяцев назад. Тогда врачам пришлось вытаскивать из желудка ребенка сразу 44 магнитных шарика из конструктора.

Ранее в больнице скорой помощи Уфы также оказывали помощь 17-летней девушке с проглоченной шляпной булавкой. По словам пострадавшей, она случайно проглотила этот предмет, когда держала булавку во рту во время того, как повязывала платок на голове.

Врачи в Уфе спасли девушку, проглотившую шляпную булавку

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Врачи в Уфе спасли девушку, проглотившую шляпную булавку
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
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