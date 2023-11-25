Глава Башкирии ввёл карантин в одном из городов республики

В Башкирии по указу Радия Хабирова были введены ограничительные меры в связи с обнаружением смертельно опасного заболевания на территории одного из населённых пунктов. Режим карантина вводится на территории города Бирска из-за выявления случаев бешенства среди домашних животных в частном подворье.

Основной целью введения ограничительных мер является ликвидация очага инфекции и недопущение дальнейшего распространения смертельно опасной болезни. Эпизоотическим очагом было признано ЛПХ, находящееся в черте города. В качестве неблагополучного пункта указом объявлена вся территория данного города. Как в самом эпизоотическом очаге, так и на всей территории неблагополучного пункта вводятся жёсткие ограничительные меры. В частности, на данных территориях запрещается лечение больных восприимчивых животных, свободное посещение территории посторонними лицами, а также любое перемещение потенциально заражённых животных.

В Бирске также вводится запрет на проведение ярмарок, выставок и иных мероприятий с участием восприимчивых животных. Будет организована специальная вакцинация домашних питомцев. Режим карантина со всеми ограничительными мерами будет действовать вплоть до отмены специальным указом главы Республики Башкортостан.

Автор: Семен Подгорный